Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips 4500 bo s kakovostjo slike v visoki ločljivosti po dostopni ceni presegel vaša pričakovanja. Zaradi preproste in elegantne zasnove je primeren za vsak prostor v vašem domu.
80 cm (32 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.
4.4
od 5
24
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bokaj
25/07/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Veliko za nizko ceno
Odličen televizor za manjšo sobo in manj zahtevnega uporabnika. Vsekakor za to ceno dobimo zelo veliko. Slika in zvok v redu, prav tako priključki.
Prednosti
Zelo pozitivno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum uporabe 2019-06-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum uporabe 2019-06-25
Bleki
12/10/2019
Slovenija
Odličen izdelek
Lahek in tanek tv z ostro sliko in odličnim zvokom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Timi
28/12/2018
Slovenija
Super izdelek
Tv je zelo super, deluje uredu, predvsem pa je super cena.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.