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Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vaš dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu, vrhunski sliki z naprednim kodiranjem HEVC ter čistem in jasnem zvoku.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
3.8
od 5
11
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Preverjen kupec
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.