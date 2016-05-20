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  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesTanek LED-televizor

32PHH4200/88

4.1

| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Tanek LED-televizor

Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Philips serije 4200 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot sta priročna dodatna vhoda USB in HDMI.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Tanek LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB-T/C

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Digital Crystal Clear: natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.

Odprta zasnova stojala ustvarja lebdeč svetlobni učinek

Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

13

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Philips je značka super třídy.

Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor

28/10/2023

Polska

Polska

pierwszy tv

Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji

Prednosti

Cena trwałość prostota użytkowania

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum uporabe 2021-10-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum uporabe 2021-10-28

17/07/2023

Polska

Polska

działa bez zarzutu

polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum uporabe 2021-07-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Datum uporabe 2021-07-17

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.