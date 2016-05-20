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Tanek LED-televizor
Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Philips serije 4200 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot sta priročna dodatna vhoda USB in HDMI.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB-T/C
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.
4.1
od 5
13
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
sláveček
20/05/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Philips je značka super třídy.
Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Prednosti
Cena trwałość prostota użytkowania
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum uporabe 2021-10-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum uporabe 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum uporabe 2021-07-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum uporabe 2021-07-17
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.