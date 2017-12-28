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Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB-T/C
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Nagrade
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2020-02-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum uporabe 2020-02-06
Attila1972
05/06/2017
Magyarország
jó ár/éték arány
jó választás: letisztult design, mai alapelvárásoknak megfelelő funkciók
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.