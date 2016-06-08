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Tanek LED-televizor
Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB-T/C
Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.
Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
4.1
od 5
15
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Brut51
08/06/2016
Slovenija
odlično
Odlično, zelo sem zadovoljen. Edino, kar me moti: pri prenosu nogometnih tekem, ko se predvaja slika od daleč (nogometaši po celem terenu), so silhuete igralcev malce zabrisane (zmazane), ni ostrine. A to bo najbrž vzrok pri operaterju ali distributerju TV signala (nasvet vaše podpore je bil - zmanjšati artefakte MPEG. Žal pa do te funkcije po 4.koraku (SLIKA) ne pridem!? No, še ena zadeva: pri funkciji SAMODEJNI IZKLOP sta zgolj dve izbiri glede trajanja - 120 in 240 minut, ni torej vmesnih, zame optimalnih 180 minut.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
MICO146
16/03/2016
Slovenija
Super
Zadeva deluje skladno po pričakovanjih za Philips TV!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor
gizmo111
04/04/2016
Hrvatska
Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete
Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.