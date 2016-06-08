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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka

Izdelek ni več na voljo

4000 seriesTanek LED-televizor

32PHH4100/88

4.1

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Tanek LED-televizor

Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Tanek LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB-T/C

Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.

Odprta zasnova stojala ustvarja lebdeč svetlobni učinek

Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.

Digital Crystal Clear: natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

15

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

08/06/2016

Slovenija

Slovenija

odlično

Odlično, zelo sem zadovoljen. Edino, kar me moti: pri prenosu nogometnih tekem, ko se predvaja slika od daleč (nogometaši po celem terenu), so silhuete igralcev malce zabrisane (zmazane), ni ostrine. A to bo najbrž vzrok pri operaterju ali distributerju TV signala (nasvet vaše podpore je bil - zmanjšati artefakte MPEG. Žal pa do te funkcije po 4.koraku (SLIKA) ne pridem!? No, še ena zadeva: pri funkciji SAMODEJNI IZKLOP sta zgolj dve izbiri glede trajanja - 120 in 240 minut, ni torej vmesnih, zame optimalnih 180 minut.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor

16/03/2016

Slovenija

Slovenija

Super

Zadeva deluje skladno po pričakovanjih za Philips TV!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanek LED-televizor

04/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete

Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.