Vgrajena priključna postaja USB-C

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.