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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor s priključno postajo USB-C

328P6VUBREB/00

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Monitor Philips Brilliance s priključno postajo USB-C zmanjša nered zaradi kablov. Glejte živahne, ostre slike ločljivosti 4K UHD, varno se povežite v intranet, ponovno napolnite prenosni računalnik. Vse to lahko delate istočasno z enim samim kablom USB-C.
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z monitorjem s priključno postajo USB-C

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  • Serija P

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Vgrajena priključna postaja USB-C

Vgrajena priključna postaja USB-C

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.

Prenosni računalnik priključite z enim kablom USB-C

Prenosni računalnik priključite z enim kablom USB-C

Ta zaslon Philips se ponaša s priključkom USB Type-C, ki omogoča napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih naprav. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Glejte videe visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, medtem ko se združljiva naprava napaja in polni.

Napajanje in ponovno polnjenje združljivega prenosnega računalnika z monitorja

Ta monitor vključuje vgrajen priključek USB-C, ki ustreza standardu za napajanje USB. Z inteligentnim in fleksibilnim upravljanjem napajanja lahko zdaj združljiv* prenosni računalnik napajate ali ponovno polnite neposredno z monitorja prek enega samega kabla USB-C.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  2. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati specifikacije standarda za napajanje USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  3. Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Svetlost (običajna): 400 cd/m2

  6. Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976

  7. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  8. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  9. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  10. Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.

  11. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  12. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.