2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
328P6VUBREB/00
Serija P
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type C s povezavo za napajanje. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Svoj prenosni računalnik in ta monitor enostavno povežite z enim samim kablom USB-C, da boste lahko gledali videoposnetke visoke ločljivosti in prenašali podatke z izjemno hitrostjo, hkrati pa se bo prenosni računalnik napajal in ponovno polnil.
Ta zaslon Philips se ponaša s priključkom USB Type-C, ki omogoča napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih naprav. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Glejte videe visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, medtem ko se združljiva naprava napaja in polni.
Ta monitor vključuje vgrajen priključek USB-C, ki ustreza standardu za napajanje USB. Z inteligentnim in fleksibilnim upravljanjem napajanja lahko zdaj združljiv* prenosni računalnik napajate ali ponovno polnite neposredno z monitorja prek enega samega kabla USB-C.
Ocene
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati specifikacije standarda za napajanje USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Svetlost (običajna): 400 cd/m2
Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.