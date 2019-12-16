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Izdelek ni več na voljo

Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

328E9QJAB/01

4.3

| (29) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Vrhunske barve, izjemno pristna izkušnja

Uživajte v pristni izkušnji s Philipsovimi zaobljenimi monitorji. 32-palčni zaobljen monitor serije E z izjemno kristalno čisto sliko ločljivosti Full HD prinaša resnično pristno izkušnjo. Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra zagotavlja kakovost barv, s katero vaše slike oživijo.

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Vrhunske barve, izjemno pristna izkušnja

  • Serija E

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Povezava DisplayPort za najboljšo sliko

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

29

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

16/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum uporabe 2019-08-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

Datum uporabe 2019-08-16

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Prednosti

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Slabosti

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Ta ocena je bila podana za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum uporabe 2020-05-16

Ta ocena je bila podana za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum uporabe 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.