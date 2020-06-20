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Vrhunske barve, izjemno pristna izkušnja
Uživajte v pristni izkušnji s Philipsovimi zaobljenimi monitorji. 32-palčni zaobljen monitor serije E z izjemno kristalno čisto sliko ločljivosti QHD prinaša resnično pristno izkušnjo. Izjemno širok barvni spekter zagotavlja kakovost barv, s katero vaše slike oživijo.
Serija E
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
4.2
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
20/06/2020
Česká republika
Preverjen kupec
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Prednosti
plně funkční a snadno zapojitelný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2020-05-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Prednosti
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Slabosti
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2019-04-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Prednosti
QHD, prohnutí
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2018-12-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2018-12-16
Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE 1931
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Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.