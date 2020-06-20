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Izdelek ni več na voljo

Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Vrhunske barve, izjemno pristna izkušnja

Uživajte v pristni izkušnji s Philipsovimi zaobljenimi monitorji. 32-palčni zaobljen monitor serije E z izjemno kristalno čisto sliko ločljivosti QHD prinaša resnično pristno izkušnjo. Izjemno širok barvni spekter zagotavlja kakovost barv, s katero vaše slike oživijo.

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s kristalno čistimi podrobnostmi

Vrhunske barve, izjemno pristna izkušnja

  • Serija E

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.

Povezava DisplayPort za najboljšo sliko

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Prednosti

plně funkční a snadno zapojitelný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-05-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Prednosti

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Slabosti

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2019-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Prednosti

QHD, prohnutí

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2018-12-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2018-12-16

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.