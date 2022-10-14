2 leti garancije
328E1CA/00
Preprosta globina
32-palčni ukrivljen zaslon serije E line nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Izjemno jasna slika 4K UHD s tehnologijama izredno širokega barvnega spektra in Adaptive-Sync podobe oživijo!
Serija E
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
4.1
od 5
14
Ocene
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Slabosti
žádné jsem nenašel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Rață 1
23/08/2025
România
Del promocije
Preverjen kupec
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.