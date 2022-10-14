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  • Preprosta globina
  • Preprosta globina

Ukrivljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom

328E1CA/00

4.1

| (14) Ocene

Preprosta globina

32-palčni ukrivljen zaslon serije E line nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Izjemno jasna slika 4K UHD s tehnologijama izredno širokega barvnega spektra in Adaptive-Sync podobe oživijo!

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Preprosta globina

  • Serija E

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Zaslon VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja

LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

14

Ocene

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Prednosti

velká obrazovka

Slabosti

žádné jsem nenašel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Date of Use 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Prednosti

poměr cenax kvalita

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-04-04

23/08/2025

România

România

Preverjen kupec

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-07-23

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.