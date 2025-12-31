2 leti garancije
326P1H/01
Serija P
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type-C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB Type-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.
Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik, podporo za širokopasovne vire, kot so USB-C, Displayport, HDMI, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.
Nagrade
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Izhod DisplayPort deluje samo prek priključka DP ali USB-C.
Mac OS ne podpira razširitvene funkcije DP-Out MST.
Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.