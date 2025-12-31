USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek monitorja

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type-C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB Type-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.