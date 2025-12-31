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BrillianceLCD-monitor s priključno postajo USB-C

326P1H/01

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Enostavnost opravil v jasnem pogledu
Priključna postaja Philips USB-C za celovito rešitev. Glejte slike v ločljivosti QHD in hkrati polnite prenosnik do 90 W prek enega samega kabla USB-C. Izskočna spletna kamera s funkcijo Windows Hello in verižna povezava omogočata učinkovito delovanje in priročnost.
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Enostavnost opravil v jasnem pogledu

  • Serija P

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek monitorja

USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek monitorja

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB Type-C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB Type-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.

Vgrajen ethernet RJ-45 omogoča varnost podatkov

Vgrajen ethernet RJ-45 omogoča varnost podatkov

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik, podporo za širokopasovne vire, kot so USB-C, Displayport, HDMI, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodih USB-C in DP kot HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  7. Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

  8. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  9. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  10. Izhod DisplayPort deluje samo prek priključka DP ali USB-C.

  11. Mac OS ne podpira razširitvene funkcije DP-Out MST.

  12. Če se vam vaša ethernetna povezava zdi počasna, odprite meni prikaza na zaslonu in izberite USB 3.0 ali novejšo različico, ki podpira hitrosti LAN do 1 G.

  13. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  14. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.