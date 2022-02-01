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MomentumZaslon 4K HDR z Ambiglowom

326M6VJRMB/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vstopite v trenutek

Zaslon Momentum 4K UHD z Ambiglow pomeni nov nivo pristnosti. S prilagodljivo sinhronizacijo in nizko zapoznitvijo je hitro dogajanje brezhibno. DisplayHDR 600 omogoča izjemno jasno in živahno kakovostno sliko, v katero se boste kar potopili.

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Vstopite v trenutek

  • Momentum

  • 32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Izboljšan zvok s DTS Sound™

DTS Sound je rešitev za zvočno obdelavo, zasnovana za optimizacijo predvajanja glasbe, filmov, pretakanja in iger na osebnem računalniku ne glede na oblikovne faktorje. DTS Sound omogoča pristno doživljanje virtualnega prostorskega zvoka, poleg tega pa zagotavlja še bogatejše nizke zvoke in izboljšan dialog ter najvišje stopnje glasnosti brez vsakršnih rezanj in popačenj.

Ambiglow razvedrilo polepša s svetlobnim sijem

Ambiglow vam omogoča povsem nove užitke ob gledanju. Inovativna tehnologija Ambiglow zaslon poveča tako, da oddaja pristen svetlobni sij. Hitri procesor analizira vhodno sliko ter barvo in svetlost svetlobe nenehno prilagaja tako, da se ujemata s prikazano sliko. Uporabniško prijazne možnosti vam omogočajo prilagoditev okolja po lastnem okusu. Tehnologija Philips Ambiglow je primerna predvsem za gledanje filmov, športnih oddaj ali igranje iger, saj vam zagotavlja edinstvene in pristne užitke ob gledanju.

Zaslon HDR 600 za odlične vizualne poudarke

DisplayHDR 600 s certifikatom VESA poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Za razliko od drugih zaslonov, ki so 'združljivi s tehnologijo HDR', pravi DisplayHDR 600 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. Z lokalno zatemnitvijo in visoko največjo svetlostjo do 600 nitov slike oživijo z opaznimi poudarki in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Prednosti

The quality of a picture is perfect

Slabosti

no usb-c

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum uporabe 2022-01-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum uporabe 2022-01-01

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Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  2. Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976

  3. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  5. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  6. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.