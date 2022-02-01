Vstopite v trenutek
Zaslon Momentum 4K UHD z Ambiglow pomeni nov nivo pristnosti. S prilagodljivo sinhronizacijo in nizko zapoznitvijo je hitro dogajanje brezhibno. DisplayHDR 600 omogoča izjemno jasno in živahno kakovostno sliko, v katero se boste kar potopili.
Momentum
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound je rešitev za zvočno obdelavo, zasnovana za optimizacijo predvajanja glasbe, filmov, pretakanja in iger na osebnem računalniku ne glede na oblikovne faktorje. DTS Sound omogoča pristno doživljanje virtualnega prostorskega zvoka, poleg tega pa zagotavlja še bogatejše nizke zvoke in izboljšan dialog ter najvišje stopnje glasnosti brez vsakršnih rezanj in popačenj.
Ambiglow vam omogoča povsem nove užitke ob gledanju. Inovativna tehnologija Ambiglow zaslon poveča tako, da oddaja pristen svetlobni sij. Hitri procesor analizira vhodno sliko ter barvo in svetlost svetlobe nenehno prilagaja tako, da se ujemata s prikazano sliko. Uporabniško prijazne možnosti vam omogočajo prilagoditev okolja po lastnem okusu. Tehnologija Philips Ambiglow je primerna predvsem za gledanje filmov, športnih oddaj ali igranje iger, saj vam zagotavlja edinstvene in pristne užitke ob gledanju.
DisplayHDR 600 s certifikatom VESA poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Za razliko od drugih zaslonov, ki so 'združljivi s tehnologijo HDR', pravi DisplayHDR 600 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. Z lokalno zatemnitvijo in visoko največjo svetlostjo do 600 nitov slike oživijo z opaznimi poudarki in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Prednosti
The quality of a picture is perfect
Slabosti
no usb-c
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum uporabe 2022-01-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum uporabe 2022-01-01
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.