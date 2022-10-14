2 leti garancije
325E1C/00
Preprosta globina
32-palčni ukrivljen zaslon serije E nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. V kristalno čisti sliki ločljivosti QHD s tehnologijama izredno širokega barvnega spektra in AMD FreeSync podobe oživijo!
Serija E
32 (diagonala 31,5 palca/80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
LED-zaslon VA Philips ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.
Ta monitor pomaga vzdrževati urejeno delovno okolje z elegantno rešitvijo za upravljanje s kabli. Nič več nepotrebnega vezanja kablov kabelskimi vezicami. Razširjena reža nudi prostor za shranjevanje kablov. kable skrije in je lepo videti v večini okolij, še posebej v manjših prostorih ali na mizah, ki so obrnjene priti stenam ali oknom. Ta oblikovna rešitev pomaga zmanjšati nered zaradi kablov in počistiti mizo.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
4.1
od 5
14
Ocene
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Slabosti
žádné jsem nenašel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Rață 1
23/08/2025
România
Del promocije
Preverjen kupec
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-07-23
Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.