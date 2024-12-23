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Evnia Gaming Monitor Igričarski OLED- monitor QD

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Evnia Gaming MonitorIgričarski OLED- monitor QD

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor Igričarski OLED- monitor QD

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Programska oprema in gonilniki

Gonilniki za Windows 10

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 91.7 kB
  • 23 December 2024

Gonilniki za Windows 11

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 91.7 kB
  • 23 December 2024

Priročniki in dokumentacija

Priročnik za namestitev

  • PDF dat., 7.9 MB
  • 20 March 2026

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 600.7 kB
  • 24 February 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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