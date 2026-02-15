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  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
    Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij
  • Igranje iger onkraj inovacij

Gaming MonitorIgralni monitor QD OLED

27M2N8500/01

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Igranje iger onkraj inovacij

Ta monitor je popoln za igranje hitrih iger. Hitrost osveževanja 360 Hz, zaslon QD OLED in certifikat DisplayHDR TrueBlack 400 omogočajo popolno kombinacijo izjemne hitrosti in vrhunsko kakovost slike.

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Igranje iger onkraj inovacij

  • Evnia 8000

  • 26,5 palca (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Hitrost osveževanja 360 Hz: za izjemno hitro igranje z zelo čistimi slikami

Hitrost osveževanja 360 Hz: za izjemno hitro igranje z zelo čistimi slikami

Pripravite se na igro s hitrostjo osveževanja do 360 Hz in spremljajočo ločljivostjo slike, ki bo pustila neverjeten občutek. Doseganje ciljev in ciljanje nasprotnikov bo hitrejše, poleg tega pa bo prikazano z osupljivo jasnostjo: slika igre bo čista in ostra, medtem ko se boste hitro prebijali skozi ravni in dirkali skozi prizore.

Ščiti in hladi za dolgotrajno jasnost barv

Ščiti in hladi za dolgotrajno jasnost barv

Zaščitite pristne barve zaslona QD-OLED pred bledenjem skozi čas. Za daljšo življenjsko dobo zaslona ima ta monitor vgrajeno grafensko zaščito, ki ohranja zaslon hladen. Grafen ohranja celovitost zaslona tako, da enakomerno razprši toploto, ki jo ustvarja modra svetloba, oddajana z zaslona, ter hladi učinkoviteje kot grafit. Za igralce to pomeni, da lahko igrajo z zaupanjem, da bodo barve v igri ostale natančne do zadnje slikovne pike.

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Kristalno čiste slike Quad HD z 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike ločljivosti Quad HD z 2560 x 1440 ali 2560 x 1080 slikovnimi pikami. Imajo visokozmogljive plošče z visoko gostoto slikovnih pik ter podporo za širokopasovne vire, zato predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM, uporabljate 3D-grafične aplikacije ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno prikazujejo kristalno čiste slike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Prednosti

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Slabosti

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

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Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse. Merilni vzorec je 1 vodoravna črta.

  2. Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območji NTSC in Adobe RGB na podlagi CIE1976.

  3. Aktivne slikovne pike: 2560 (V) x 1440 (N). Skupno število slikovnih pik: 2576 (V) x 1456 (N); dodatnih slikovnih pik na vsaki strani, prostor, rezerviran za kroženje slikovnih pik.

  4. Razmerje oddane svetlobe zaslona v razponu 415–455 nm v primerjavi z oddano svetlobo zaslona v razponu 400–500 nm je manjše od 50 %.

  5. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  6. S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: podstavek je izdelan iz 35 % reciklirane plastike.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  8. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  10. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®