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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming monitorIgričarski monitor Quad HD

27M2N3500NF/00

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Ta 27-palčni monitor IPS Evnia zagotavlja ostre slike pri igranju. Hitrost osveževanja 144 Hz in Smart MBR z 0,5 ms za jasno sliko in vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  4. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  5. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  6. S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: ohišje monitorja je iz 85 % reciklirane plastike.

  7. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  8. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.