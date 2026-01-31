Hitrost osveževanja 170Hz za izjemno tekoče in sijajne slike

Igrate napete tekmovalne igre. Zahtevate zaslon brez zakasnitev in z izjemno tekočo sliko. Ta Philipsov zaslon sliko osveži do 170-krat na sekundo, kar je občutno hitreje od standardnega zaslona. Pri nižji hitrosti sličic se lahko zdi, da sovražniki skačejo z enega mesta na drugo na zaslonu, zato jih je težko zadeti. S hitrostjo sličic 170Hz so na zaslonu prikazane tudi tiste ključne manjkajoče slike, ki gibanje sovražnikov prikažejo izjemno tekoče, zato jih lahko zlahka namerite. Z izjemno nizko zakasnitvijo vnosa in brez trganja slike je ta Philipsov zaslon vaš popoln partner za igranje iger