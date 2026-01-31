27M2N3500NF/00
Razširite svoja igralna obzorja
Ta 27-palčni monitor IPS Evnia zagotavlja ostro sliko pri igranju iger. S hitrostjo osveževanja 170Hz in odzivnim časom Smart MBR 0.5ms lahko pričakujete jasno sliko in vsestransko visokokakovostno igralno izkušnjo.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Igrate napete tekmovalne igre. Zahtevate zaslon brez zakasnitev in z izjemno tekočo sliko. Ta Philipsov zaslon sliko osveži do 170-krat na sekundo, kar je občutno hitreje od standardnega zaslona. Pri nižji hitrosti sličic se lahko zdi, da sovražniki skačejo z enega mesta na drugo na zaslonu, zato jih je težko zadeti. S hitrostjo sličic 170Hz so na zaslonu prikazane tudi tiste ključne manjkajoče slike, ki gibanje sovražnikov prikažejo izjemno tekoče, zato jih lahko zlahka namerite. Z izjemno nizko zakasnitvijo vnosa in brez trganja slike je ta Philipsov zaslon vaš popoln partner za igranje iger
Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Ocene
Za najboljšo izhodno zmogljivost vedno poskrbite, da vaša grafična kartica podpira najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega Philipsovega zaslona.
Vrednost odzivnega časa je enaka kot pri funkciji SmartResponse
Pokritost barvnih prostorov Adobe RGB in DCI-P3 temelji na CIE1976, površina sRGB na CIE1931, površina NTSC pa na CIE1976.
Funkcija Smart MBR prilagaja svetlost za zmanjšanje zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je funkcija Smart MBR vklopljena. Za zmanjšanje zamegljenosti gibanja bo osvetlitev LED utripala sinhrono z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop funkcije Smart MBR lahko povzroči opazno utripanje zaslona. Priporočamo, da jo izklopite, ko ne uporabljate igralne funkcije
Ta monitor je zasnovan z mislijo na trajnost: njegovo ohišje je izdelano iz 85% reciklirane plastike iz potrošniških odpadkov.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni v tem letaku, se lahko razlikujejo glede na državo in regijo.
Monitor se lahko razlikuje od slik, ki prikazujejo njegove funkcije.