2 leti garancije
Razširite svoje igričarsko obzorje
Ta monitor vam omogoča izjemno natančno igranje videoiger pri hitrosti 180 Hz. Z ostrimi slikami kakovosti HDR in polno visoko ločljivostjo zagotavlja vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
Evnia 3000
27 palca (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 180-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 180 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zakasnitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Ta funkcija je zasnovana za akcijske videoigre. Ne le, da zagotavlja igranje brez zameglitve, deluje dobro pri velikih hitrostih sličic in omogoča najboljše in najostrejše slike.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Prednosti
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Slabosti
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Date of Use 2023-12-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Date of Use 2023-12-15
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB in DCI-P na podlagi CIE1976
S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala sta izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.
Monitor je lahko videti drugače kot na slikah s funkcijami.