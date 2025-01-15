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  • Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
    Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Razširite svoje igričarsko obzorje
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Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

27M2N3200S/01

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

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Ta monitor vam omogoča izjemno natančno igranje videoiger pri hitrosti 180 Hz. Z ostrimi slikami kakovosti HDR in polno visoko ločljivostjo zagotavlja vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.

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  • Evnia 3000

  • 27 palca (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hitrost osveževanja 180 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 180 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 180-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 180 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zakasnitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Hitra plošča IPS: za hitro in kristalno čisto igranje

Hitra plošča IPS: za hitro in kristalno čisto igranje

Ta funkcija je zasnovana za akcijske videoigre. Ne le, da zagotavlja igranje brez zameglitve, deluje dobro pri velikih hitrostih sličic in omogoča najboljše in najostrejše slike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Prednosti

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Slabosti

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

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Omejitve odgovornosti

  1. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  2. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  5. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  6. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  7. Pokritost Adobe RGB in DCI-P na podlagi CIE1976

  8. S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: nogi stojala sta izdelani iz 35 % reciklirane plastike, medtem ko je ohišje monitorja iz 85 % poporabniško reciklirane plastike.

  9. Monitor je lahko videti drugače kot na slikah s funkcijami.