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Ta 27-palčni monitor IPS zagotavlja ostre slike pri igranju. Hitrost osveževanja 144 Hz in Smart MBR z 0,5 ms za jasno sliko in vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
Evnia 3000
27 palca (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger
Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Prednosti
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse.
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Upoštevajte, da je funkcija nizke zakasnitve vhoda trajno omogočena in je ni mogoče izklopiti.
Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®
S tem monitorjem prispevamo k trajnosti: ohišje monitorja je iz 85 % reciklirane plastike.
Monitor je lahko videti drugače kot na slikah funkcij.
Izdelki in dodatki, navedeni v tem letaku, se lahko razlikujejo glede na državo in regijo.