IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
    Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
    Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost
  • Izdelan za natančnost

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5

| (2) Ocene

Izdelan za natančnost

Ta monitor je opremljen s številnimi funkcijami, ki vam omogočajo izredno natančno delo. Ločljivost Quad HD, hitrost osveževanja 120 Hz in odzivni čas (MPRT) 1 ms zagotavljajo podrobne slike vrhunske ločljivosti.

Poglej vse prednosti

Izdelan za natančnost

  • Serija 2000

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tehnologija IPS LED s širokim vidnim kotom za natančen prikaz slike in barv

Tehnologija IPS LED s širokim vidnim kotom za natančen prikaz slike in barv

Zasloni IPS uporabljajo napredno tehnologijo, ki zagotavlja izjemno široke vidne kote 178/178 stopinj, zato si lahko zaslon ogledate iz skoraj vsakega kota. Za razliko od standardnih plošč TN zasloni IPS prikazujejo izjemno ostre slike z živahnimi barvami, zato niso idealni le za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalne aplikacije, ki zahtevajo natančne barve in vedno enakomerno svetlost.

Kristalno jasne slike s Quad HD 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Kristalno jasne slike s Quad HD 2560 x 1440 slikovnimi pikami

Ti Philipsovi zasloni zagotavljajo kristalno čiste slike Quad HD z ločljivostjo 2560 x 1440 slikovnih pik. Z uporabo visoko zmogljivih panelov z veliko gostoto slikovnih pik, ki jo omogočajo viri z veliko pasovno širino, bodo ti novi zasloni vaše slike in grafike oživili. Ne glede na to, ali ste zahtevni strokovnjak, ki za rešitve CAD-CAM potrebuje izjemno podrobne informacije, uporabljate 3D grafične aplikacije ali ste finančni mojster, ki dela z ogromnimi preglednicami, vam bodo Philipsovi zasloni zagotovili kristalno čiste slike.

SmartContrast za podrobnosti z globokimi ravnmi črne barve

SmartContrast za podrobnosti z globokimi ravnmi črne barve

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in uravnava intenzivnost osvetlitve ozadja, da dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ali pri igranju iger s temnimi odtenki. Ko izberete varčni način, se kontrast prilagodi in osvetlitev ozadja natančno nastavi za ravno pravšnji prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in manjšo porabo energije.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Preverjen kupec

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse

  2. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  3. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  4. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.