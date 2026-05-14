2 leti garancije
27E2N2500/00
Izdelan za natančnost
Ta monitor je opremljen s številnimi funkcijami, ki vam omogočajo izredno natančno delo. Ločljivost Quad HD, hitrost osveževanja 120 Hz in odzivni čas (MPRT) 1 ms zagotavljajo podrobne slike vrhunske ločljivosti.
Serija 2000
27 palcev (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Zasloni IPS uporabljajo napredno tehnologijo, ki zagotavlja izjemno široke vidne kote 178/178 stopinj, zato si lahko zaslon ogledate iz skoraj vsakega kota. Za razliko od standardnih plošč TN zasloni IPS prikazujejo izjemno ostre slike z živahnimi barvami, zato niso idealni le za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalne aplikacije, ki zahtevajo natančne barve in vedno enakomerno svetlost.
Ti Philipsovi zasloni zagotavljajo kristalno čiste slike Quad HD z ločljivostjo 2560 x 1440 slikovnih pik. Z uporabo visoko zmogljivih panelov z veliko gostoto slikovnih pik, ki jo omogočajo viri z veliko pasovno širino, bodo ti novi zasloni vaše slike in grafike oživili. Ne glede na to, ali ste zahtevni strokovnjak, ki za rešitve CAD-CAM potrebuje izjemno podrobne informacije, uporabljate 3D grafične aplikacije ali ste finančni mojster, ki dela z ogromnimi preglednicami, vam bodo Philipsovi zasloni zagotovili kristalno čiste slike.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in uravnava intenzivnost osvetlitve ozadja, da dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ali pri igranju iger s temnimi odtenki. Ko izberete varčni način, se kontrast prilagodi in osvetlitev ozadja natančno nastavi za ravno pravšnji prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in manjšo porabo energije.
5.0
od 5
2
Ocene
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Del promocije
Preverjen kupec
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.