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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Energy Label Europe E
    Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka

MonitorMonitor USB-C

27E1N3300A/00

Poenostavite povezave s priključkom USB-C

Ta večnamenski monitor USB-C Philips enostavno in urejeno priključite z le enim kablom, omogoča pa vam ogled gladkega videa visoke ločljivost, prenašanje podatkov in polnjenje prenosnika. Resnično delovno središče za mobilne uporabnike.

Poglej vse prednosti

Poenostavite povezave s priključkom USB-C

  • Serija 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Prenosni računalnik priključite z enim kablom USB-C

Prenosni računalnik priključite z enim kablom USB-C

Ta Philipsov zaslon se ponaša s priključkom USB Type-C, ki omogoča napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* naprav. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se združljiva naprava napaja in polni.

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.

Hiter odzivni čas 1 ms (MPRT) za ostro sliko in tekoč potek igranja

Hiter odzivni čas 1 ms (MPRT) za ostro sliko in tekoč potek igranja

MPRT (odzivni čas za gibljivo sliko) je bolj intuitiven način za opis odzivnega časa, ki neposredno označuje trajanje, od prikaza zamegljene slike s šumom do jasnih in ostrih slik. Igričarski monitor Philips z 1 ms MPRT učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za izboljšanje doživetja pri igranju iger. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih iger in iger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  6. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  7. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  8. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  10. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  11. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  12. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.