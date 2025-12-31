2 leti garancije
27E1N1300A/01
Serija 1000
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Ta zaslon Philips osvežuje sliko do stokrat na sekundo, zato je veliko hitrejši od standardnih monitorjev. S frekvenco osveževanja 100 Hz lahko igričarji na zaslonu opazijo vse ključne prizore, ki prikazujejo premikanje sovražnikov z izjemno tekočim gibanjem, zato jih zlahka zadenejo.
MPRT (odzivni čas za gibljivo sliko) je bolj intuitiven način za opis odzivnega časa, ki neposredno označuje trajanje, od prikaza zamegljene slike s šumom do jasnih in ostrih slik. Igričarski monitor Philips z 1 ms MPRT učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za izboljšanje doživetja pri igranju iger. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih iger in iger, primernih za twitch.
Ta zaslon Philips se ponaša s priključkom USB Type-C, ki omogoča napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih naprav. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Glejte videe visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, medtem ko se združljiva naprava napaja in polni.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati standardne specifikacije tehnologije Power Delivery USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.
Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.