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  • Delovno mesto v slogu
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MonitorLCD-monitor Full HD

27E1N1100A/01

5

| (2) Ocene

Delovno mesto v slogu

Doživite produktivnost v Full HD. Ta monitor ima vse, kar nujno potrebujete na delovnem mestu, kot so način LowBlue za zaščito oči, tehnologija IPS LED za širok kot gledanja, ki zagotavlja visokokakovostne slike, in odzivni čas (MPRT) 1 ms za ostrino slik.

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Delovno mesto v slogu

  • Serija 1000

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologija IPS LED s širokim vidnim kotom za natančen prikaz slike in barv

Tehnologija IPS LED s širokim vidnim kotom za natančen prikaz slike in barv

Zasloni IPS uporabljajo napredno tehnologijo, ki zagotavlja izjemno široke vidne kote 178/178 stopinj, zato si lahko zaslon ogledate iz skoraj vsakega kota. Za razliko od standardnih plošč TN zasloni IPS prikazujejo izjemno ostre slike z živahnimi barvami, zato niso idealni le za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalne aplikacije, ki zahtevajo natančne barve in vedno enakomerno svetlost.

Zaslon Full HD 16:9 za ostre in podrobne slike

Zaslon Full HD 16:9 za ostre in podrobne slike

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni zagotavljajo kakovost, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Z ločljivostjo Full HD za ostre podrobnosti v kombinaciji z visoko svetlostjo, neverjetnim kontrastom in realističnimi barvami lahko pričakujete pristno sliko.

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Preverjen kupec

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Omejitve odgovornosti

  1. Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območji NTSC in Adobe RGB na podlagi CIE1976

  2. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  5. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  6. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.