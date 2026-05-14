2 leti garancije
27E1N1100A/01
Serija 1000
27 palcev (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 120-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 120 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
5.0
od 5
2
Ocene
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Del promocije
Preverjen kupec
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območji NTSC in Adobe RGB na podlagi CIE1976
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.