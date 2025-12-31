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Business monitorMonitor 4K UHD

27B1N3800/00

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Ta 27-palčni monitor se ponaša s čudovito sliko ločljivosti 4K in z barvnim razponom 1,074 milijarde. Poleg tega je zaradi povezljivosti DisplayPort in plošče IPS odlična vsestranska rešitev za vaš delovni prostor.
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  • Serija 3000

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

1,074 milijarde barv za tekoče barvne prehode in podrobno sliko

1,074 milijarde barv za tekoče barvne prehode in podrobno sliko

10-bitni zaslon predvaja bogate in globoke barve z 1,074 milijarde barv in 12-bitno notranjo obdelavo za tekoče in naravne barve brez opaznih prehodov in mešanja barv.

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Pri najvišji ločljivosti 3840 x 2160 je mogoče 10-bitno barvno globino doseči samo pri 60 Hz prek povezave DisplayPort. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik.

  5. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  6. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  7. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  8. Izdelku priloženi kabli se lahko razlikujejo v vrsti, številu in specifikacijah v skladu z zahtevami določene države ali regije.