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  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Energy Label Europe G
    Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
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  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
  • Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah

Evnia Gaming MonitorZaslon 4K HDR z Ambiglowom

279M1RV/00

1
| (2) Ocene

1 nagrada

Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah
Pravim ljubiteljem igranja na igralnih konzolah prinaša zaslon Designed for Xbox igranje nove dobe. Uživajte v osupljivi sliki in natančnih barvah z zaslonom UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 zagotavlja živahno sliko.
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Optimizirano delovanje za napredno igranje na igralnih konzolah

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox za optimalno izkušnjo igranja

Designed for Xbox za optimalno izkušnjo igranja

Sprostite energijo igranja na igralni konzoli. V sodelovanju s podjetjem Xbox smo razvili ta zaslon Designed for Xbox, ki potrjeno nudi optimalno vizualno izkušnjo igranja na konzoli Xbox Series X, takoj ko jo priklopite.

AMD FreeSync™ Premium Pro; tekoče igranje HDR s kratko zakasnitvijo

AMD FreeSync™ Premium Pro; tekoče igranje HDR s kratko zakasnitvijo

Igranje videoiger ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. Ta zaslon ima certifikat AMD FreeSync™ Premium Pro, kar pomeni spremenljivo hitrost osveževanja (VRR) in pravo izkušnjo igranja HDR. To zagotavlja kombinacijo tekočega igranja z največjo zmogljivostjo ter izjemno visok dinamični razpon vizualnih elementov, pri čemer zakasnitev še vedno ostaja kratka.

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 144 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 144-krat na sekundo, kar je 2,4-krat hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 144 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Ocene

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1.0

od 5

2

Ocene

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Slabosti

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Pokritost BT. 709/DCI-P3 na podlagi CIE1976

  6. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  7. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  8. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  9. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  13. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.