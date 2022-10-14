278E1A/00
Enostavno osupljivo
27-palčni monitor serije E se ponaša z osupljivo sliko in elegantno obliko za stilsko obogatitev delovnega prostora. Izjemno jasna slika ločljivosti 4K UHD s širokim kotom prinaša vrhunsko jasnost in pristno izkušnjo gledanja ne glede na kot gledanja na zaslon.
Serija E
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
4.1
od 5
14
Ocene
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Slabosti
žádné jsem nenašel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum uporabe 2021-09-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum uporabe 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2020-04-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2020-04-04
Rață 1
23/08/2025
România
Del promocije
Preverjen kupec
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2025-07-23
Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum uporabe 2025-07-23
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
NTSC, DCI-P3, območje Adobe RGB na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.