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LCD-monitor 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Ocene

Enostavno osupljivo

27-palčni monitor serije E se ponaša z osupljivo sliko in elegantno obliko za stilsko obogatitev delovnega prostora. Izjemno jasna slika ločljivosti 4K UHD s širokim kotom prinaša vrhunsko jasnost in pristno izkušnjo gledanja ne glede na kot gledanja na zaslon.

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Enostavno osupljivo

  • Serija E

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Zaradi nizke porabe energije prihranite pri stroških

Povezava DisplayPort za najboljšo sliko

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.1

od 5

14

Ocene

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Prednosti

velká obrazovka

Slabosti

žádné jsem nenašel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum uporabe 2021-09-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum uporabe 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Prednosti

poměr cenax kvalita

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-04-04

23/08/2025

România

România

Preverjen kupec

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2025-07-23

Ta ocena je bila podana za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2025-07-23

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, območje Adobe RGB na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.