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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z izjemno širokim barvnim spektrom

276E9QSB/01

Vrhunske barve, elegantna zasnova

Monitor Philips serije E ima elegantno zasnovo in prinaša vrhunsko sliko. Zaslon Full HD z ozkim robom in izjemno širokim barvnim spektrom zagotavlja pristne in naravne slike. Uživajte v vrhunski izkušnji gledanja in elegantni zasnovi.

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Vrhunske barve, elegantna zasnova

  • Serija E

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.