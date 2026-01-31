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276E9QSB/00
Vrhunske barve, elegantna zasnova
Monitor Philips serije E ima elegantno zasnovo in prinaša vrhunsko sliko. Zaslon Full HD z ozkim robom in izjemno širokim barvnim spektrom zagotavlja pristne in naravne slike. Uživajte v vrhunski izkušnji gledanja in elegantni zasnovi.
Serija E
27 palcev (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.