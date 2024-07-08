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  • Energy Label Europe E
    Vrhunske barve, elegantna zasnova
  • Vrhunske barve, elegantna zasnova
  • Vrhunske barve, elegantna zasnova
  • Energy Label Europe E
    Vrhunske barve, elegantna zasnova
  • Vrhunske barve, elegantna zasnova
  • Vrhunske barve, elegantna zasnova

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z izjemno širokim barvnim spektrom

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunske barve, elegantna zasnova
Monitor Philips serije E ima elegantno zasnovo in prinaša vrhunsko sliko. Zaslon Full HD z ozkim robom in izjemno širokim barvnim spektrom zagotavlja pristne in naravne slike. Uživajte v vrhunski izkušnji gledanja in elegantni zasnovi.
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Vrhunske barve, elegantna zasnova

  • Serija E

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-7185178

Ocene

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4.9

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Slabosti

Max 75Hz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, FreeSync in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Druga imena so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  5. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  6. Območje sRGB na podlagi CIE 1931

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.