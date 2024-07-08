2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija E
27 palcev (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Nagrade
4.9
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Prednosti
Szépek a színek, van AMD Freesync
Slabosti
Max 75Hz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, FreeSync in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Druga imena so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE 1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.