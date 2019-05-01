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  • Energy Label Europe F
    Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Energy Label Europe F
    Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova
  • Veličasten pogled in elegantna zasnova

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor 4K Ultra HD

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Veličasten pogled in elegantna zasnova
Philipsov 27-palčni monitor 4K UHD zagotavlja izjemno jasno sliko. Ločljivost 4K UHD s širokim kotom prinaša vrhunsko jasnost in pristno izkušnjo gledanja ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.
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Veličasten pogled in elegantna zasnova

  • Serija E

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Prednosti

Jakośc

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  4. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.