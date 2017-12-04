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  • Energy Label Europe A
    Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Energy Label Europe A
    Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve
  • Živahne in pristne barve

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z izjemno širokim barvnim spektrom

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Živahne in pristne barve
Vrhunski široki zaslon elegantne zasnove z izjemno širokim barvnim spektrom predvaja pristne barve, zato prijetno polepša vsak dom ali pisarno.
Poglej vse prednosti

v elegantni zasnovi

Živahne in pristne barve

  • Serija E

  • 27 palcev (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Tehnologija PLS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija PLS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni PLS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih PLS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

20/11/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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Omejitve odgovornosti

  1. Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.

  2. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  3. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  4. Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org

  5. Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.

  6. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB 122,9 %