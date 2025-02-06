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LCD-monitor

275E1S/00

5

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavno osupljivo

27-palčni monitor serije E se ponaša z osupljivo sliko in elegantno obliko za stilsko obogatitev delovnega prostora. Uživajte v kristalno čisti sliki Quad HD in tekočem poteku slik s tehnologijo AMD FreeSync.

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Enostavno osupljivo

  • Serija E

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ta ocena je bila podana za 245E1S Monitor LCD

Datum uporabe 2025-01-06

Ta ocena je bila podana za 245E1S Monitor LCD

Datum uporabe 2025-01-06

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Prednosti

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 275E1S Monitor LCD

Datum uporabe 2022-11-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 275E1S Monitor LCD

Datum uporabe 2022-11-10

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Prednosti

Якість зображення

Slabosti

Все влаштовує

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 275E1S РК-монітор

Datum uporabe 2021-07-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 275E1S РК-монітор

Datum uporabe 2021-07-06

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.