2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija V
27 palcev (68,6 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Preverjen kupec
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse