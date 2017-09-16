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  • Energy Label Europe B
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Energy Label Europe B
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Velik zaslon Philips predvaja živahne LED-slike. Ima priključek HDMI in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 27 palcev (68,6 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

16/09/2017

Česká republika

Česká republika

Monitor 243v5lhab_00

Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

26/04/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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