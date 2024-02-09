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LCD-monitor

272V8A/00

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in jasne slike prek vseh meja

Širokokotni monitor Philips V omogoča pogled prek meja in odlično vrednost z bistvenimi funkcijami. Adaptive-Sync zagotavlja gladek video zaslon. Funkcije, kot so funkcija zmanjševanja bleščanja, način LowBlue in funkcija odpravljanja migetanja pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

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Živahne in jasne slike prek vseh meja

  • Serija V

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Povezava DisplayPort za najboljšo sliko

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Način LowBlue za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način LowBlue, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor

Datum uporabe 2024-01-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor

Datum uporabe 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2023-05-06

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Preverjen kupec

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Prednosti

Бюджетный, 75 гц, звук.

Slabosti

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2021-02-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2021-02-09

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.