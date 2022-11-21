2 leti garancije
Preprosta globina
27-palčni ukrivljen zaslon serije E nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Uživajte v ostri sliki ločljivosti Full HD in tekočem poteku slik s tehnologijo AMD FreeSync.
Serija E
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Prednosti
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Кралимарко
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Prednosti
Качество цена
Slabosti
Обемността на някой от продуктите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.