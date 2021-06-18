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Ukrivljen LCD-monitor Full HD

271E1CA/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Preprosta globina

27-palčni ukrivljen zaslon serije E nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Uživajte v ostri sliki ločljivosti Full HD in tekočem poteku slik s tehnologijo AMD FreeSync.

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Preprosta globina

  • Serija E

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje

Novi igričarski zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.

Ukrivljena zasnova zaslona za še pristnejše doživetje

Namizni monitorji uporabniku omogočajo osebno izkušnjo, ki se odlično ujema z ukrivljeno zasnovo. Ukrivljen zaslon se povsem prijetno in neopazno zlije z delovnim prostorom in vas tako postavi v središče.

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Prednosti

Luminos

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum uporabe 2020-05-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum uporabe 2020-05-18

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.