Revolucionarna frekvenca osveževanja 280Hz za najbolj tekoče igranje

Zaslon Philips Evnia s frekvenco 280 Hz ponese vašo igralno izkušnjo v nove razsežnosti. Majhen vhodni zamik skupaj s tehnologijo spremenljive frekvence osveževanja zagotavlja prednost pri poglobljenem igranju. Poleg tega naša plošča z visoko ločljivostjo in širokim vidnim kotom zagotavlja realistično igralno izkušnjo z neprekosljivo natančnostjo barv. Osredotočite se na tisto, kar je pomembno: prilagodljivo stojalo zagotavlja udobje, ki si ga zaslužite, tehnologija brez migetanja pa omogoča prijetno gledanje, zato lahko igrate brez skrbi za zdravje.