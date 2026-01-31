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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
    Fotografija sprednje strani izdelka
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Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

25M2N5200P/00

Ultimativna izkušnja igranja

Igričarski monitor, ki združuje najboljše iz obeh svetov. S tehnologijo SmartContrast ter kombinacijo tehnologij AMD FreeSync Premium in hitrosti osveževanja 280 Hz ta izdelek zagotavlja tekoče igranje brez zakasnitev ob ohranjanju vrhunske slike.

Poglej vse prednosti

Ultimativna izkušnja igranja

  • Evnia 5000

  • 25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.

Revolucionarna frekvenca osveževanja 280Hz za najbolj tekoče igranje

Revolucionarna frekvenca osveževanja 280Hz za najbolj tekoče igranje

Zaslon Philips Evnia s frekvenco 280 Hz ponese vašo igralno izkušnjo v nove razsežnosti. Majhen vhodni zamik skupaj s tehnologijo spremenljive frekvence osveževanja zagotavlja prednost pri poglobljenem igranju. Poleg tega naša plošča z visoko ločljivostjo in širokim vidnim kotom zagotavlja realistično igralno izkušnjo z neprekosljivo natančnostjo barv. Osredotočite se na tisto, kar je pomembno: prilagodljivo stojalo zagotavlja udobje, ki si ga zaslužite, tehnologija brez migetanja pa omogoča prijetno gledanje, zato lahko igrate brez skrbi za zdravje.

Nizek vhodni zamik zmanjša časovni zamik med napravami in monitorjem

Nizek vhodni zamik zmanjša časovni zamik med napravami in monitorjem

Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  6. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  7. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  9. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.