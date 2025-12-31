2 leti garancije
25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.
Zaslon Philips Evnia 280 Hz ponese vaše doživetje igranja v nove razsežnosti. Zelo majhna vhodna zakasnitev v kombinaciji s tehnologijo spremenljive frekvence osveževanja zagotavlja pristno izkušnjo igre. Hkrati širokokotni zaslon z visoko ločljivostjo in neprekosljivo točnostjo barv nudi realistično doživetje igranja. Prilagodljivo stojalo prinaša udobje, kot se spodobi, in slika brez utripanja olajša gledanje, zato se boste lahko posvetili pomembnim podrobnostim in igrali brez skrbi za zdravje.
Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.