Bliskovita hitrost osveževanja s frekvenco 280 Hz za gladko tekoče igranje

Zaslon Philips Evnia 280 Hz ponese vaše doživetje igranja v nove razsežnosti. Zelo majhna vhodna zakasnitev v kombinaciji s tehnologijo spremenljive frekvence osveževanja zagotavlja pristno izkušnjo igre. Hkrati širokokotni zaslon z visoko ločljivostjo in neprekosljivo točnostjo barv nudi realistično doživetje igranja. Prilagodljivo stojalo prinaša udobje, kot se spodobi, in slika brez utripanja olajša gledanje, zato se boste lahko posvetili pomembnim podrobnostim in igrali brez skrbi za zdravje.