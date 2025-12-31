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  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Energy Label Europe E
    Ultimativna izkušnja igranja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja
  • Ultimativna izkušnja igranja

Evnia Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

25M2N5200P/00

Ultimativna izkušnja igranja
Igričarski monitor, ki združuje najboljše iz obeh svetov. S tehnologijo SmartContrast ter kombinacijo tehnologij AMD FreeSync Premium in hitrosti osveževanja 280 Hz ta izdelek zagotavlja tekoče igranje brez zakasnitev ob ohranjanju vrhunske slike.
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Ultimativna izkušnja igranja

  • Evnia 5000

  • 25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.

Bliskovita hitrost osveževanja s frekvenco 280 Hz za gladko tekoče igranje

Bliskovita hitrost osveževanja s frekvenco 280 Hz za gladko tekoče igranje

Zaslon Philips Evnia 280 Hz ponese vaše doživetje igranja v nove razsežnosti. Zelo majhna vhodna zakasnitev v kombinaciji s tehnologijo spremenljive frekvence osveževanja zagotavlja pristno izkušnjo igre. Hkrati širokokotni zaslon z visoko ločljivostjo in neprekosljivo točnostjo barv nudi realistično doživetje igranja. Prilagodljivo stojalo prinaša udobje, kot se spodobi, in slika brez utripanja olajša gledanje, zato se boste lahko posvetili pomembnim podrobnostim in igrali brez skrbi za zdravje.

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu DP.

  3. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  6. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  7. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  9. Vmesnik za podporo NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Gonilnik NVIDIA® G-SYNC® posodobite na najnovejšo različico, več informacij poiščite na spletnem mestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Grafična kartica mora podpirati tehnologijo NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.