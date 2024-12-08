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  • Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Razširite svoje igričarsko obzorje
  • Oznaka razreda energijske učinkovitosti
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Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

25M2N3200W/01

1

| (1) Ocena

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Predani smo hitrosti. Ta monitor odlikuje hitrost osveževanja 240 Hz in zaslon Full HD 16 : 9, kar vam omogoča igranje videoiger brez zakasnitev ter čiste in podrobne slike.

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  • Evnia 3000

  • 25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izjemno hitra frekvenca osveževanja 240 Hz za igranje praktično brez zakasnitev

Izjemno hitra frekvenca osveževanja 240 Hz za igranje praktično brez zakasnitev

Med igranjem najintenzivnejših in najbolj privlačnih akcijskih iger izjemno hitra frekvenca osveževanja 240 Hz zagotavlja izjemno tekočo igralno izkušnjo brez zakasnitev. Ta Philipsov zaslon sliko izriše do 240-krat na sekundo, kar je občutno hitreje od standardnega zaslona. Zlasti pri hitrih igrah, kot so prvoosebne strelske in dirkalne igre, 240 Hz zagotavlja vrhunski prikaz gibanja in jasnejšo sliko. Na Philipsovem zaslonu s frekvenco 240 Hz so akcijski prizori v igrah prikazani brez zatikanja in podvajanja slike. Doživeli boste globljo potopitev in občutek, kot da ste zares v igri.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Nizek vhodni zamik zmanjša časovni zamik med napravami in monitorjem

Nizek vhodni zamik zmanjša časovni zamik med napravami in monitorjem

Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Slabosti

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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Omejitve odgovornosti

  1. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  2. Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse

  3. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  4. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  5. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  6. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.