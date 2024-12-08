2 leti garancije
25M2N3200W/01
Razširite svoje igričarsko obzorje
Predani smo hitrosti. Ta monitor odlikuje hitrost osveževanja 240 Hz in zaslon Full HD 16 : 9, kar vam omogoča igranje videoiger brez zakasnitev ter čiste in podrobne slike.
Evnia 3000
25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Med igranjem najintenzivnejših in najbolj privlačnih akcijskih iger izjemno hitra frekvenca osveževanja 240 Hz zagotavlja izjemno tekočo igralno izkušnjo brez zakasnitev. Ta Philipsov zaslon sliko izriše do 240-krat na sekundo, kar je občutno hitreje od standardnega zaslona. Zlasti pri hitrih igrah, kot so prvoosebne strelske in dirkalne igre, 240 Hz zagotavlja vrhunski prikaz gibanja in jasnejšo sliko. Na Philipsovem zaslonu s frekvenco 240 Hz so akcijski prizori v igrah prikazani brez zatikanja in podvajanja slike. Doživeli boste globljo potopitev in občutek, kot da ste zares v igri.
Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.
Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
1.0
od 5
1
Ocena
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Slabosti
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.