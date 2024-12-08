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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

25M2N3200W/01

1
| (1) Ocena
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Predani smo hitrosti. Ta monitor odlikuje hitrost osveževanja 240 Hz in zaslon Full HD 16 : 9, kar vam omogoča igranje videoiger brez zakasnitev ter čiste in podrobne slike.
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  • Evnia 3000

  • 25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Izjemno velika hitrost osveževanja 240 Hz za igranje praktično brez zakasnitev

Izjemno velika hitrost osveževanja 240 Hz za igranje praktično brez zakasnitev

Med igranjem najintenzivnejših akcijskih iger izjemno velika hitrost osveževanja 240 Hz zagotavlja izjemno gladko igranje brez zakasnitev. Ta zaslon Philips sliko osveži do 240-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Še posebej pri hitrih igrah, kot so FPS in dirkalne igre, 240 Hz zagotavlja vrhunsko gibanje in čiste slike. Na 240 Hz zaslonu Philips so akcijske sekvence iger brez zakasnitev in podvojenih slik. Igranje bo pristnejše in bolj doživeto.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Slabosti

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  4. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  5. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  6. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.