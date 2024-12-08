2 leti garancije
25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (diagonala 24,5"/62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Med igranjem najintenzivnejših akcijskih iger izjemno velika hitrost osveževanja 240 Hz zagotavlja izjemno gladko igranje brez zakasnitev. Ta zaslon Philips sliko osveži do 240-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Še posebej pri hitrih igrah, kot so FPS in dirkalne igre, 240 Hz zagotavlja vrhunsko gibanje in čiste slike. Na 240 Hz zaslonu Philips so akcijske sekvence iger brez zakasnitev in podvojenih slik. Igranje bo pristnejše in bolj doživeto.
Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.
Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
1.0
od 5
1
Ocena
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Slabosti
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.