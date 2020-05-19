Izdelek ni več na voljo
LED-televizor
Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.
60 cm (24 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
4.4
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Prednosti
Funkčnost na první zapojení
Slabosti
Neobjevila se
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum uporabe 2019-04-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum uporabe 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Prednosti
Суцільний позитив! ))
Slabosti
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2020-06-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.