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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

4300 seriesLED-televizor

24PHS4354/12

4.4

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

LED-televizor

Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

LED-televizor

  • 60 cm (24 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • LED-televizor

  • Pixel Plus HD

Jasni zvočni posnetki iz zvočnikov polnega razpona.

Enostavno premikanje. Skrito zadnje stojalo z majhnim podstavkom.

Jasen govor. Živahni učinki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek splňuje očekávání

Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání

Prednosti

Funkčnost na první zapojení

Slabosti

Neobjevila se

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Datum uporabe 2019-04-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Datum uporabe 2019-04-19

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Prednosti

Суцільний позитив! ))

Slabosti

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Datum uporabe 2020-06-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Datum uporabe 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.