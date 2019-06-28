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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

4300 seriesLED-televizor

24PHS4304/12

4.6

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

LED-televizor

Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

LED-televizor

  • 60 cm (24 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • LED-televizor

  • Pixel Plus HD

Jasni zvočni posnetki iz zvočnikov polnega razpona.

Enostavno premikanje. Skrito zadnje stojalo z majhnim podstavkom.

Jasen govor. Živahni učinki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

SUPER CENA KVALITA

Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

21/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný čistý obraz

Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Prednosti

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Slabosti

Internet csatlakozó nem hazai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 LED TV

Datum uporabe 2021-09-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 LED TV

Datum uporabe 2021-09-20

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.