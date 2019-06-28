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LED-televizor
Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.
60 cm (24 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD
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4.6
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Termal
28/06/2019
Česká republika
SUPER CENA KVALITA
Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tulák
21/05/2019
Česká republika
pěkný čistý obraz
Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Prednosti
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Slabosti
Internet csatlakozó nem hazai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 LED TV
Datum uporabe 2021-09-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4300 series 24PHS4304 LED TV
Datum uporabe 2021-09-20
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.