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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesIzjemno tanek LED-televizor

24PHS4031/12

4.7

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

Izjemno tanek LED-televizor

Televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vaš dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu, vrhunski sliki z naprednim kodiranjem HEVC ter čistem in jasnem zvoku.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor

  • 60 cm (24 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike izboljša vse elemente gledanja

Indeks kakovosti slike s Philipsovimi slikovnimi tehnologijami in naprednimi mehanizmi za obdelavo slike izboljša slikovne elemente: ostrino, gibanje, kontrast in barve. Pri vsakem viru lahko uživate v izjemno ostrih sliki neverjetnih podrobnosti in globine, najglobljih črnih in najsvetlejših belih odtenkov, najživahnejših barv ter naravnih in pristnih kožnih odtenkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

11

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

23/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod vrlo dobre razine

LED televizor Philips je vrlo dobar po karakteristikama samog upravljanja na izborniku i ima vrlo dobru rezolucija i odlican dizajn kao proizvod za mala kućanstva ;).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Izuzetno tanki LED televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Izuzetno tanki LED televizor

28/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný, cenově dostupný, výborný obraz

Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

10/04/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.