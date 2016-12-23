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Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vaš dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu, vrhunski sliki z naprednim kodiranjem HEVC ter čistem in jasnem zvoku.
60 cm (24 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Indeks kakovosti slike s Philipsovimi slikovnimi tehnologijami in naprednimi mehanizmi za obdelavo slike izboljša slikovne elemente: ostrino, gibanje, kontrast in barve. Pri vsakem viru lahko uživate v izjemno ostrih sliki neverjetnih podrobnosti in globine, najglobljih črnih in najsvetlejših belih odtenkov, najživahnejših barv ter naravnih in pristnih kožnih odtenkov.
4.7
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mira939
23/12/2016
Hrvatska
Proizvod vrlo dobre razine
LED televizor Philips je vrlo dobar po karakteristikama samog upravljanja na izborniku i ima vrlo dobru rezolucija i odlican dizajn kao proizvod za mala kućanstva ;).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Izuzetno tanki LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Izuzetno tanki LED televizor
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
suchman
10/04/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost
Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.