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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

5200 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

24PFS5231/12

4.2

| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Kompaktne velikosti. Vendar zmogljiv v vseh pogledih. Predstavljamo serijo Philips 5200. Z vgrajenim celovitim zvočnim sistemom z brezžično povezavo in mogočnim zvokom bo spremenil vaš pogled na majhne televizorje.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 60 cm (24 palcev)

  • LED-televizor Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Osupljiv zvok iz neverjetno kompaktne zvočne rešitve

Spoznajte izjemno rešitev za majhne zaslone. Philipsova celovita zvočna rešitev je zmogljiv vgrajen zvočnik, ki je hkrati tudi elegantno TV-stojalo. Vključuje idealno kombinacijo zvočnikov za pristnejši zvok filmov, iger in glasbe. Prek brezžične povezave lahko kadarkoli predvajate želene vsebine – enostavno in z neverjetnim zvokom. S kombinacijo bele in srebrne tkanine idealno dopolni vsak prostor.

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Kompakten in prenosen televizor: vedno je tam, kjer je zabava

Eleganten, kompakten in lahek. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko v kuhinji uživate v najljubših oddajah, v garaži gledate sveže novice in na vrtu spremljate športne rezultate. Prenosni televizor je vedno rad tam, kjer je zabava.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

15

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2018-04-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum uporabe 2018-04-17

27/05/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV

Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

12/04/2018

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen

Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.