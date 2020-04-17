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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Kompaktne velikosti. Vendar zmogljiv v vseh pogledih. Predstavljamo serijo Philips 5200. Z vgrajenim celovitim zvočnim sistemom z brezžično povezavo in mogočnim zvokom bo spremenil vaš pogled na majhne televizorje.
60 cm (24 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Spoznajte izjemno rešitev za majhne zaslone. Philipsova celovita zvočna rešitev je zmogljiv vgrajen zvočnik, ki je hkrati tudi elegantno TV-stojalo. Vključuje idealno kombinacijo zvočnikov za pristnejši zvok filmov, iger in glasbe. Prek brezžične povezave lahko kadarkoli predvajate želene vsebine – enostavno in z neverjetnim zvokom. S kombinacijo bele in srebrne tkanine idealno dopolni vsak prostor.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Eleganten, kompakten in lahek. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko v kuhinji uživate v najljubših oddajah, v garaži gledate sveže novice in na vrtu spremljate športne rezultate. Prenosni televizor je vedno rad tam, kjer je zabava.
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4.2
od 5
15
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2018-04-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum uporabe 2018-04-17
Jiří62
27/05/2018
Česká republika
Kvalitní TV
Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Vilibald
12/04/2018
Česká republika
S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen
Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.