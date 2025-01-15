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  • Energy Label Europe E
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  • Razširite svoje igričarsko obzorje
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Evnia Fast IPS Gaming monitorIgričarski monitor Full HD

24M2N3200S/01

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
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Ta hiter monitor IPS vam omogoča izjemno natančno igranje videoiger pri hitrosti 180 Hz. Z ostrimi slikami kakovosti HDR in polno visoko ločljivostjo zagotavlja vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
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  • Evnia 3000

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hitrost osveževanja 180 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 180 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 180-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 180 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zakasnitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med napravami do monitorja

Zakasnitev je količina časa, ki preteče od izvedbe dejanja s povezanimi napravami do dejanskega rezultata na zaslonu. Kratka zakasnitev zmanjša časovni zamik med vnosom ukaza v naprave in rezultatom na zaslonu, zelo izboljša igranje video iger, občutljivih na trzanje, kar je posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Izjemno velika hitrost 0,5 ms za ostro sliko in tekoče igranje

Philips Evnia z 0,5 ms Smart MBR učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za boljše doživetje igranja videoiger. Hitri akcijski prizori in dramatični prehodi so prikazani gladko. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih videoiger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Prednosti

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Slabosti

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  4. Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  5. Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območje NTSC na podlagi CIE1976.

  6. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.

  7. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.