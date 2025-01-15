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Razširite svoje igričarsko obzorje
Ta hiter monitor IPS vam omogoča izjemno natančno igranje videoiger pri hitrosti 180 Hz. Z ostrimi slikami kakovosti HDR in polno visoko ločljivostjo zagotavlja vrhunsko vsestransko izkušnjo igranja.
Evnia 3000
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 180-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 180 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zakasnitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
Vhodna zakasnitev je čas, ki preteče med izvedbo dejanja s priključenimi napravami in prikazom rezultata na zaslonu. Nizka vhodna zakasnitev skrajša čas med vnosom ukaza iz vaših naprav in njegovim prikazom na monitorju, kar močno izboljša igranje videoiger, pri katerih so pomembni hitri odzivi. To je še posebej pomembno za igralce hitrih tekmovalnih iger.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Prednosti
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Slabosti
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum uporabe 2023-12-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum uporabe 2023-12-15
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Vrednost odzivnega časa je enaka SmartResponse
Smart MBR je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je Smart MBR vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
Smart MBR je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina Smart MBR lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Pokritost Adobe RGB in DCI-P3 na osnovi CIE1976, območje sRGB na osnovi CIE1931, območje NTSC na osnovi CIE1976.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.