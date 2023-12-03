2 leti garancije
Evnia 3000
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Zaslon Philips sliko osvežuje do 165-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 165 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
MPRT (odzivni čas za gibljivo sliko) je bolj intuitiven način za opis odzivnega časa, ki neposredno označuje trajanje, od prikaza zamegljene slike s šumom do jasnih in ostrih slik. Igričarski monitor Philips z 1 ms MPRT učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za izboljšanje doživetja pri igranju iger. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih iger in iger, primernih za twitch.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Prednosti
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Slabosti
Neviem nájsť icc profil na internete
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.