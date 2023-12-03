IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Energy Label Europe E
    Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Energy Label Europe E
    Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven
  • Igranje ponesite na novo raven

Evnia Gaming MonitorIgričarski monitor Full HD

24M1N3200ZS/00

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Igranje ponesite na novo raven
Ta igričarski monitor Philips je odličen vsestranski zaslon za intenzivne, akcijske računalniške igre. Tehnologija sinhronizacije, 165 Hz in 1 ms zagotavljajo tekoče igranje. Zaslon, ki je zato tako rekoč brez okvira in ima izredno širok barvni spekter, pa še izboljša vaše vizualno doživetje.
Poglej vse prednosti

Igranje ponesite na novo raven

  • Evnia 3000

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

AMD FreeSync™ Premium za tekoče igranje brez migetanja

Igranje ne bi smelo predstavljati izbire med zatikajočim potekom igre in pokvarjenimi sličicami. AMD FreeSync™ Premium resnim igričarjem zagotavlja tekoče igranje brez migetanja pri največji zmogljivosti. Brez kompromisov – igrajte zanesljivo pri večji hitrosti osveževanja, nizki kompenzaciji hitrosti sličic in kratki zakasnitvi.

Hitrost osveževanja 165 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 165 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Zaslon Philips sliko osvežuje do 165-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 165 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.

Hiter odzivni čas 1 ms (MPRT) za ostro sliko in tekoč potek igranja

Hiter odzivni čas 1 ms (MPRT) za ostro sliko in tekoč potek igranja

MPRT (odzivni čas za gibljivo sliko) je bolj intuitiven način za opis odzivnega časa, ki neposredno označuje trajanje, od prikaza zamegljene slike s šumom do jasnih in ostrih slik. Igričarski monitor Philips z 1 ms MPRT učinkovito odpravi zamazanost in zamegljenost slike, poskrbi za ostrejše in natančnejše slike za izboljšanje doživetja pri igranju iger. Najboljša izbira za igranje vznemirljivih iger in iger, primernih za twitch.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Prednosti

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Slabosti

Neviem nájsť icc profil na internete

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  3. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  4. Pokritost Adobe RGB na podlagi CIE1976

  5. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  6. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  7. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  8. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  9. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  11. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.