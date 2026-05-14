2 leti garancije
24E1N1100A/01
Delovno mesto v slogu
Doživite produktivnost v Full HD. Ta monitor ima vse, kar nujno potrebujete na delovnem mestu, kot so način LowBlue za zaščito oči, tehnologija IPS LED za širok kot gledanja, ki zagotavlja visokokakovostne slike, in odzivni čas (MPRT) 1 ms za ostrino slik.
Serija 1000
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 120-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 120 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.
Zasloni IPS uporabljajo napredno tehnologijo, ki zagotavlja izjemno široke vidne kote 178/178 stopinj, zato si lahko zaslon ogledate iz skoraj vsakega kota. Za razliko od standardnih plošč TN zasloni IPS prikazujejo izjemno ostre slike z živahnimi barvami, zato niso idealni le za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalne aplikacije, ki zahtevajo natančne barve in vedno enakomerno svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni zagotavljajo kakovost, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Z ločljivostjo Full HD za ostre podrobnosti v kombinaciji z visoko svetlostjo, neverjetnim kontrastom in realističnimi barvami lahko pričakujete pristno sliko.
5.0
od 5
2
Ocene
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Del promocije
Preverjen kupec
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območji NTSC in Adobe RGB na podlagi CIE1976.
Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.
MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.
Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.