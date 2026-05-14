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  • Delovno mesto v slogu
  • Delovno mesto v slogu
  • Energy Label Europe D
    Delovno mesto v slogu
  • Delovno mesto v slogu
  • Delovno mesto v slogu
  • Delovno mesto v slogu
  • Delovno mesto v slogu
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  • Delovno mesto v slogu

MonitorLCD-monitor Full HD

24E1N1100A/01

5
| (2) Ocene
Delovno mesto v slogu
Doživite produktivnost v Full HD. Ta monitor ima vse, kar nujno potrebujete na delovnem mestu, kot so način LowBlue za zaščito oči, tehnologija IPS LED za širok kot gledanja, ki zagotavlja visokokakovostne slike, in odzivni čas (MPRT) 1 ms za ostrino slik.
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Delovno mesto v slogu

  • Serija 1000

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hitrost osveževanja 120 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Hitrost osveževanja 120 Hz za izjemno tekoče in vrhunske slike

Uživajte v intenzivnem in tekmovalnem igranju. Odločite se za zaslon s tekočo sliko, ki ne zaostaja. Ta zaslon Philips sliko osvežuje do 120-krat na sekundo, kar je veliko hitreje kot pri standardnih zaslonih. Slika z manj sličicami včasih povzroči, da nasprotniki ne stojijo pri miru in jih zato težje zadenete. Hitrost osveževanja 120 Hz razkriva vse pomembne podrobnosti na zaslonu, ki prikazujejo izjemno tekoče gibanje nasprotnikov, da jih lažje zadenete. Ta zaslon Philips je zaradi izjemno nizke zapoznitve in povsem tekoče slike idealna izbira za igranje iger.

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ta ocena je bila podana za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Preverjen kupec

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ta ocena je bila podana za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Omejitve odgovornosti

  1. Pokritost DCI-P3 na podlagi CIE1976, območje sRGB na podlagi CIE1931, območji NTSC in Adobe RGB na podlagi CIE1976.

  2. Za najboljšo izhodno učinkovitost mora biti grafična kartica sposobna dosegati najvišjo ločljivost in hitrost osveževanja tega zaslona Philips.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. MPRT je namenjen prilagajanju svetlosti z namenom zmanjšanja zamegljenosti, zato svetlosti ni mogoče prilagajati, ko je MPRT vklopljen. Za zmanjšanje zamegljenosti zaradi gibanja LED-osvetlitev ozadja utripa istočasno z osveževanjem zaslona, kar lahko povzroči opazno spremembo svetlosti.

  5. MPRT je način, optimiziran za igranje iger. Vklop načina MPRT lahko povzroči opazno migetanje zaslona. Priporočamo, da ga izklopite, kadar ne uporabljate funkcije igranja iger.

  6. Izdelki in dodatna oprema, navedeni na tem letaku, se lahko v različnih državah in regijah razlikujejo.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.